В Госдепе США призвали Евросоюз ускорить процесс расширения

В Государственном департаменте США призывают Европейский союз ускорить процесс расширения. Вашингтон выступает за прогресс на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Observer .

В частности, такое мнение выразил недавно назначенный исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по Юго-Центральной Европе Габриэль Эскобар.

"Вернуться 20 лет спустя и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим", - заявил он, ссылаясь на то, что в 2001 году занимал пост в Европе.

Он также подчеркнул, что Вашингтон видит процесс расширения ЕС более быстрым.