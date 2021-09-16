Польша выступила за вступление Украины в ЕС: мы не клуб для избранных

Президент Польши Анджей Дуда выступает за вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, ЕС должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.

По его словам, Евросоюз не вызывает доверия, если не предоставляет возможность вступления тем партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к ЕС.

"Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Мы должны быть открыты для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы для вступления в ЕС", - заявил Дуда на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских стран-участниц ЕС.

Он подчеркнул, что на сегодня "железный занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.

"И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел там молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибли на баррикадах за свою страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество", - добавил Дуда.

Он также отметил, что в Польше есть консенсус по поводу вступления Украины в ЕС, и даже через 10-15 лет другой польский президент "будет говорить то же самое, пока этот вопрос не продвинется вперед".