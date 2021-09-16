Польша выступила за вступление Украины в ЕС: мы не клуб для избранных
Президент Польши Анджей Дуда выступает за вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, ЕС должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт польского президента.
По его словам, Евросоюз не вызывает доверия, если не предоставляет возможность вступления тем партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к ЕС.
"Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Мы должны быть открыты для других европейских стран, для тех, которые уже проводят реформы для вступления в ЕС", - заявил Дуда на неформальной встрече президентов парламентских и полупрезидентских стран-участниц ЕС.
Он подчеркнул, что на сегодня "железный занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства.
"И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел там молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибли на баррикадах за свою страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество", - добавил Дуда.
Он также отметил, что в Польше есть консенсус по поводу вступления Украины в ЕС, и даже через 10-15 лет другой польский президент "будет говорить то же самое, пока этот вопрос не продвинется вперед".
Напомним, ранее стало известно, что Украина может подать заявку на вступление в ЕС.
Также президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине предстоит еще 20 лет работы для вступления в Евросоюз.