У Держдепі США закликали Євросоюз прискорити процес розширення

У Державному департаменті США закликають Європейський союз прискорити процес розширення. Вашингтон виступає за прогрес на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Observer .

Зокрема, таку думку висловив нещодавно призначений виконуючим обов'язки заступника держсекретаря США по Південно-Центральній Європі Габріель Ескобар.

"Повернутися 20 років по тому і побачити, що на цьому фронті не було великого прогресу, було трохи розчаровующим", - заявив він, посилаючись на те, що в 2001 році займав пост в Європі.

Він також підкреслив, що Вашингтон бачить процес розширення ЄС більш швидким.