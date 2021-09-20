В Госдепе США призвали Евросоюз ускорить процесс расширения
В Государственном департаменте США призывают Европейский союз ускорить процесс расширения. Вашингтон выступает за прогресс на этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Observer.
В частности, такое мнение выразил недавно назначенный исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по Юго-Центральной Европе Габриэль Эскобар.
"Вернуться 20 лет спустя и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим", - заявил он, ссылаясь на то, что в 2001 году занимал пост в Европе.
Он также подчеркнул, что Вашингтон видит процесс расширения ЕС более быстрым.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС, но процесс расширения блокирует Болгария.
А президент Польши Анджей Дуда в очередной раз выступил за вступление Украины в Европейский союз.