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У Держдепі США закликали Євросоюз прискорити процес розширення

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Вашингтон, Понеділок 20 вересня 2021 17:32
У Держдепі США закликали Євросоюз прискорити процес розширення Фото: заступник держсекретаря США Габріель Ескобар (rs usembassy gov)
Автор: Юлія Бойко

У Державному департаменті США закликають Європейський союз прискорити процес розширення. Вашингтон виступає за прогрес на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Observer.

Зокрема, таку думку висловив нещодавно призначений виконуючим обов'язки заступника держсекретаря США по Південно-Центральній Європі Габріель Ескобар.

"Повернутися 20 років по тому і побачити, що на цьому фронті не було великого прогресу, було трохи розчаровующим", - заявив він, посилаючись на те, що в 2001 році займав пост в Європі.

Він також підкреслив, що Вашингтон бачить процес розширення ЄС більш швидким.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Албанія І Північна Македонія виконали всі умови для початку переговорів про членство в ЄС, але процес розширення блокує Болгарія.

А президент Польщі Анджей Дуда в черговий раз виступив за вступ України до Європейського союзу.

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