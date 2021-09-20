У Держдепі США закликали Євросоюз прискорити процес розширення
У Державному департаменті США закликають Європейський союз прискорити процес розширення. Вашингтон виступає за прогрес на цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EU Observer.
Зокрема, таку думку висловив нещодавно призначений виконуючим обов'язки заступника держсекретаря США по Південно-Центральній Європі Габріель Ескобар.
"Повернутися 20 років по тому і побачити, що на цьому фронті не було великого прогресу, було трохи розчаровующим", - заявив він, посилаючись на те, що в 2001 році займав пост в Європі.
Він також підкреслив, що Вашингтон бачить процес розширення ЄС більш швидким.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Албанія І Північна Македонія виконали всі умови для початку переговорів про членство в ЄС, але процес розширення блокує Болгарія.
А президент Польщі Анджей Дуда в черговий раз виступив за вступ України до Європейського союзу.