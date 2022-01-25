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В Госдепе примут меры против Беларуси, если ее территорию используют для нападения на Украину

Автор: Анна Полисученко

США и их союзники пообещали принять меры против Белоруси. Это случится, если ее территория будет использована для нападения на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Российская Федерация направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь. "Учения", как ожидается, продлятся с 10 по 20 февраля.

Также РФ направила многоцелевые истребители Су-35С в Беларусь. Экипажи примут участие в "учениях", которые пройдут в феврале.

Кроме того, в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден заявил, что вторжение России в Украину изменит мир.

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