Вторжение России в Украину изменит мир, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что мир изменится в случае нападения России на Украину. Он добавил, что это вторжение станет крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлин Коллинс.
"Это будет крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны", - сказал Байден о нападении России на Украину.
По словам американского лидера, в случае российского вторжения в Украину мир изменится и будут огромные последствия для всего мирового сообщества.
Байден добавил, что никакие силы США или НАТО не войдут в Украину. При этом он отметил, неизвестно, возможны ли стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
Напомним, ранее Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, которые затронут лично президента РФ Владимира Путина.
Отметим, США готовят экспортные ограничения в отношении России.