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В Госдепе предупредили о визовых ограничениях для России в случае вторжения в Украину

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 04:58
В Госдепе предупредили о визовых ограничениях для России в случае вторжения в Украину Фото: в Госдепе предупредили о визовых ограничениях для России в случае вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Визовые ограничения будут в числе мер в отношении России, которые предпримут США в случае вторжения в Украину. В Госдепе сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в эфире MSNBC.

Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.

"Я надеюсь, что президент Владимир Путин сделает правильный выбор, учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную Украине военную помощь, а также санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы", - сказала она.

Ранее в четверг Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам уже сейчас покинуть Украину "в связи с угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19".

Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

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