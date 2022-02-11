У Держдепі попередили про візові обмеження для Росії у разі вторгнення в Україну

Візові обмеження будуть в числі заходів щодо Росії, які зроблять США в разі вторгнення в Україну. У Держдепі зберігають надію на дипломатичне врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Венді Шерман в ефірі MSNBC .

"Я сподіваюся, що президент Володимир Путін зробить правильний вибір, враховуючи розміщення наших сил на східному фланзі, враховуючи доставлену Україні військову допомогу, а також санкції, обмеження на експорт і візові обмеження, які будуть залучені", - сказала вона.

Шерман не уточнила, чи торкнуться обмеження окремих осіб або більш широких категорій росіян.

Раніше в четвер Держдепартамент США рекомендував американським громадянам вже зараз покинути Україну "у зв'язку із загрозою російських військових дій, а також через COVID-19".

Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.