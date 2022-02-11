У Держдепі попередили про візові обмеження для Росії у разі вторгнення в Україну
Візові обмеження будуть в числі заходів щодо Росії, які зроблять США в разі вторгнення в Україну. У Держдепі зберігають надію на дипломатичне врегулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Венді Шерман в ефірі MSNBC.
Шерман не уточнила, чи торкнуться обмеження окремих осіб або більш широких категорій росіян.
"Я сподіваюся, що президент Володимир Путін зробить правильний вибір, враховуючи розміщення наших сил на східному фланзі, враховуючи доставлену Україні військову допомогу, а також санкції, обмеження на експорт і візові обмеження, які будуть залучені", - сказала вона.
Раніше в четвер Держдепартамент США рекомендував американським громадянам вже зараз покинути Україну "у зв'язку із загрозою російських військових дій, а також через COVID-19".
Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.
Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.