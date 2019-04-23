В Госдепе ожидают работы с Зеленским

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки ожидают работы с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Также в США отметили, что выборы в Украине прошли мирно и конкурентно.

"Соединенные Штаты приветствуют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Мы также поздравляем украинский народ с проведением выборов, которые отражают прочность демократии в Украине через 5 лет после Революции Достоинства и после пяти лет безжалостной российской агрессии", - говорится в тексте.

Также Соединенные Штаты заверили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ

"Мы с нетерпением ожидаем работу с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения общей цели обеих стран — безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что возможной датой инаугурации Владимира Зеленского после победы президентских выборов 2019 является 28 мая.

Как рассказал РБК-Украина один из представителей команды Зеленского, рабочей датой инаугурации 28 мая - с тем, чтобы новый президент не имел права распустить Верховную раду, когда до парламентских выборов останется менее полугода. Впрочем, по информации РБК-Украина, есть и другая трактовка законодательства, по которому полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.