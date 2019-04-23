У Держдепі очікують на роботу із Зеленським

У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки очікують на роботу із Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Також у США відзначили, що вибори в Україні пройшли мирно і конкурентно.

"Сполучені Штати вітають обраного президента Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Ми також вітаємо український народ з проведенням виборів, які відображають міцність демократії в Україні через 5 років після Революції Гідності та після п’яти років безжальної російської агресії", - йдеться у тексті.

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"Ми з нетерпінням очікуємо на роботу з обраним президентом Володимиром Зеленським для досягнення спільної мети обох країн — безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що можливою датою інавгурації Володимира Зеленського після перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня.

Як розповів РБК-Україна один з представників команди Зеленського, робочої датою інавгурації є 28 травня - з тим, щоб новий президент вже не мав права розпустити Верховну раду, коли до парламентських виборів залишиться менше півроку. Втім, за інформацією РБК-Україна, є й інше трактування законодавства, за яким повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня - відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.