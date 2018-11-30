В Госдепе назвали отмену встречи Трампа с Путиным "мощным сигналом"

Фото: Госдепартамент США (www.state.gov)

В Госдепе прокомментировали отмену встречи президентов США и РФ

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что решением об отмене встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина администрация хотела "послать РФ мощный и ясный сигнал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"Относительно того, что мы добиваемся: твиты президента по этому вопросу были совершенно ясны: это возвращение украинских моряков и кораблей. Сообщениями Трампа Москве было направлено мощное сообщение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, США выступает за то, что РФ должна вернуть украинские корабли и задержанных членов экипажа.

"Мы - наши европейские партнеры из НАТО, ОБСЕ, Европейского Союза - все выступили с сильными заявлениями. Состоялись чрезвычайные сессии. Есть объединение оппозиции и решительное осуждение за агрессию, которую мы наблюдали. Они должны вернуть Украине их корабли и задержанных членов экипажа ", - добавил Палладино.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе.