ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Госдепе назвали отмену встречи Трампа с Путиным "мощным сигналом"

Новости » Политика    30.11.2018 - 04:32
В Госдепе назвали отмену встречи Трампа с Путиным "мощным сигналом"
Фото: Госдепартамент США (www.state.gov)

В Госдепе прокомментировали отмену встречи президентов США и РФ

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что решением об отмене встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина администрация хотела "послать РФ мощный и ясный сигнал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"Относительно того, что мы добиваемся: твиты президента по этому вопросу были совершенно ясны: это возвращение украинских моряков и кораблей. Сообщениями Трампа Москве было направлено мощное сообщение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, США выступает за то, что РФ должна вернуть украинские корабли и задержанных членов экипажа.

"Мы - наши европейские партнеры из НАТО, ОБСЕ, Европейского Союза - все выступили с сильными заявлениями. Состоялись чрезвычайные сессии. Есть объединение оппозиции и решительное осуждение за агрессию, которую мы наблюдали. Они должны вернуть Украине их корабли и задержанных членов экипажа ", - добавил Палладино.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе.

Трамп отменил встречи с Эрдоганом и президентом Южной Кореи Порошенко отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикивстречаДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь