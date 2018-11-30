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У Держдепі назвали скасування зустрічі Трампа з Путіним "потужним сигналом"

Новини » Політика    30.11.2018 - 04:32
У Держдепі назвали скасування зустрічі Трампа з Путіним "потужним сигналом"
Фото: Держдепартамент США (www.state.gov)

У Держдепі прокоментували скасування зустрічі президентів США і РФ

Заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно заявив, що рішенням про скасування зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна адміністрація хотіла "послати РФ потужний і зрозумілий сигнал". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

"Щодо того, що ми домагаємося: твіти президента з цього питання були абсолютно зрозумілі: це повернення українських моряків і кораблів. Повідомленнями Трампа Москві було направлено потужне повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, США виступає за те, що РФ повинна повернути українські кораблі та затриманих членів екіпажу.

"Ми - наші європейські партнери з НАТО, ОБСЄ, Європейського Союзу - все виступили з сильними заявами. Відбулися надзвичайні сесії. Є об'єднання опозиції і рішуче засудження за агресію, яку ми спостерігали. Вони повинні повернути Україні їх кораблі і затриманих членів екіпажу ", - додав Палладіно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці.

Трамп скасував зустрічі з Ердоганом і президентом Південної Кореї Порошенко відреагував на рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним
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