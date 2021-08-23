В Госдепе назвали Крымскую платформу способом изоляции сторонников оккупации

Международное сообщество должно найти способ изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем странам, граждан или компаниям, которые поддерживают незаконную аннексию Крыма Россией. Это возможно сделать через Крымскую платформу.

Кент отметил, что США активно поддерживают эту важную международную инициативу учреждения Крымской платформы, чтобы усилить внимание международного сообщества к российской оккупации Крыма.

"Через эту платформу, и не только сегодня, мы должны найти способы, большие и малые, для того, чтобы изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем, кто будет легитимизировать и подтверждать российское желание (относительно аннексии Крыма). Санкции за незаконную аннексию Крыма должны оставаться на России до тех пор, пока она не восстановит территориальную целостность Украины", - сказал Кент.