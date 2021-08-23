У Держдепі назвали Кримську платформу способом ізоляції прихильників окупації

Міжнародна спільнота має знайти спосіб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих країн, громадян або компаній, які підтримують незаконну анексію Криму Росією. Це можливо зробити через Кримську платформу.

Кент зазначив, що США активно підтримують цю важливу міжнародну ініціативу заснування Кримської платформи, щоб посилити увагу міжнародної спільноти до російської окупації Криму.

"Через цю платформу, і не тільки сьогодні, ми маємо знайти способи, великі і малі, для того, щоб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати і підтверджувати російське бажання (щодо анексії Криму). Санкції за незаконну анексію Криму мають залишатися на Росії до тих пір, поки вона не відновить територіальну цілісність України", - сказав Кент.