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В Госдепе назвали Крымскую платформу способом изоляции сторонников оккупации

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 23:49
В Госдепе назвали Крымскую платформу способом изоляции сторонников оккупации Фото: Джордж Кент (synod.ugcc.ua)
Автор: Артур Родивилов

Международное сообщество должно найти способ изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем странам, граждан или компаниям, которые поддерживают незаконную аннексию Крыма Россией. Это возможно сделать через Крымскую платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя помощника Государственного секретаря Джорджа Кента.

Кент отметил, что США активно поддерживают эту важную международную инициативу учреждения Крымской платформы, чтобы усилить внимание международного сообщества к российской оккупации Крыма.

"Через эту платформу, и не только сегодня, мы должны найти способы, большие и малые, для того, чтобы изолировать, маргинализировать и применять санкции к тем, кто будет легитимизировать и подтверждать российское желание (относительно аннексии Крыма). Санкции за незаконную аннексию Крыма должны оставаться на России до тех пор, пока она не восстановит территориальную целостность Украины", - сказал Кент.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители более 40 стран.

Отметим, по итогам саммита была принята совместная декларация.

Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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Крымская платформа
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