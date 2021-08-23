ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Держдепі назвали Кримську платформу способом ізоляції прихильників окупації

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 серпня 2021 23:49
У Держдепі назвали Кримську платформу способом ізоляції прихильників окупації Фото: Джордж Кент (synod.ugcc.ua)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародна спільнота має знайти спосіб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих країн, громадян або компаній, які підтримують незаконну анексію Криму Росією. Це можливо зробити через Кримську платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника помічника Державного секретаря Джорджа Кента.

Кент зазначив, що США активно підтримують цю важливу міжнародну ініціативу заснування Кримської платформи, щоб посилити увагу міжнародної спільноти до російської окупації Криму.

"Через цю платформу, і не тільки сьогодні, ми маємо знайти способи, великі і малі, для того, щоб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати і підтверджувати російське бажання (щодо анексії Криму). Санкції за незаконну анексію Криму мають залишатися на Росії до тих пір, поки вона не відновить територіальну цілісність України", - сказав Кент.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві відбувся перший саміт Кримської платформи, участь в якому взяли представники понад 40 країн.

Відзначити, за підсумками саміту була прийнята спільна декларація.

Детальніше про хід саміту-читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримська платформа
NEWS
Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"
Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу