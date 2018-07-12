У Держдепі інвесторам "Північного потоку-2" пригрозили санкціями

У Держдепі заявили, що реалізація "Північного потоку-2" дасть РФ "інструмент політичного тиску"

У Державному департаменті США заявили, що компанії, які інвестують в "Північний потік-2", ризикують опинитися під санкціями. Про це повідомляє Reuters.

Так, в США вважають, що Росія використовує проект для поділу Європи. Його реалізація може надати Росії "інструмент політичного тиску на Україну".

"Ми ясно дали зрозуміти, що фірми, які працюють в російському секторі експортних поставок енергії, що беруть участь у бізнесі, який ризикує опинитися під санкціями", - повідомили в Держдепі.

Як наголошується, газопровід може підірвати загальну енергетичну безпеку і стабільність в Європі.

"Москва розуміє, що цей проект розділяє Європу і використовує це у своїх інтересах", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини і президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Брюсселі. Так, сторони обговорили проект будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".