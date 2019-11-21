Госдепартамент США призвал Турцию избавиться от российских С-400

Госдепартамент США призвал Турцию избавиться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, иначе Америке придется ввести санкции. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Госпеда, Турции необходимо отказаться от российских ЗРК для того, чтобы наладить отношения с США, так как Америка считает российские комплексы угрозой американской национальной безопасности.

"Они знают, что у них есть выбор, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400", - сообщил представитель Госдепа.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не откажется от российских С-400. По его словам, Турция закупила у России ЗРК чтобы использовать их. Также Эрдоган сообщил, что на данный момент турецкие военные проходят обучение по использованию С-400 в России.

Также сообщалось, что Конгресс США пригрозили Турции санкциями, если Анкара не откажется от поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. Как заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Джеймс Риш, в Вашингтоне продолжат рассмотрение вопроса о введении санкций против Анкары, если она не откажется от С-400.