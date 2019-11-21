Держдепартамент США закликав Туреччину позбутися від російських С-400

Держдепартамент США закликав Туреччину позбутися від російських зенітно-ракетних комплексів С-400, інакше Америці доведеться ввести санкції. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Госпеда, Туреччині необхідно відмовитися від російських ЗРК для того, щоб налагодити відносини із США, так як Америка вважає російські комплекси загрозою американської національної безпеки.

"Вони знають, що у них є вибір, і вибір полягає в тому, щоб позбутися від С-400", - повідомив представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не відмовиться від російських С-400. За його словами, Туреччина купила у Росії ЗРК щоб використовувати їх. Також Ердоган повідомив, що на даний момент турецькі військові проходять навчання по використанню С-400 в Росії.

Також повідомлялося, що Конгрес США пригрозили Туреччини санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських зенітних ракетних комплексів С-400. Як заявив голова комітету у закордонних справах Сенату США Джеймс Ріш, у Вашингтоні продовжать розгляд питання про введення санкцій проти Анкари, якщо вона не відмовиться від С-400.