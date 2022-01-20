Топ-5 нарративов. Госдеп опубликовал примеры дезинформации России

Государственный департамент США опубликовал примеры дезинформации России. Раскрыты пять нарративов, которые используются в качестве шаблонов российской пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа .

"За многие годы Россия сфабриковала набор ложных нарративов, которые ее дезинформационно-пропагандистская экосистема настойчиво внедряет в глобальную информационную среду", - говорится в пресс-релизе.

В Госдепе добавили, что эти нарративы используются в качестве шаблонов, которые позволяют сформировать информационную среду для поддержки своих политических целей. Кроме того, Россия создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных российских действий в Украине, Грузии и других странах Европы.

Пять основных повторяющихся тем российской дезинформации:

"Россия - невинная жертва";

исторический ревизионизм;

"коллапс западной цивилизации неизбежен";

народные движения - это "цветные революции", спонсируемые США;

реальность такова, какой хочет ее видеть Кремль.

Как отметили в Госдепе, Россия использовала эти методы для наполнения информационного пространства множеством ложных заявлений после различных событий. В частности, после крушение рейса MH17 и при вторжении в Грузию в 2008 году.

"Цель состоит в том, чтобы запутать и отвлечь других и манипулировать правдой в интересах Кремля", - резюмировали в Госдепартаменте.