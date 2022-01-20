Топ-5 наративів. Держдеп опублікував приклади дезінформації Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу .

"За багато років Росія сфабрикувала набір помилкових наративів, які її дезінформаційно-пропагандистська екосистема наполегливо впроваджує в глобальне інформаційне середовище", - йдеться в пресрелізі.

У Держдепі додали, що ці наративи використовуються як шаблони, які дозволяють сформувати інформаційне середовище для підтримки своїх політичних цілей. Крім того, Росія створює та поширює дезінформацію, намагаючись заплутати та приголомшити людей щодо реальних російських дій в Україні, Грузії та інших країнах Європи.

П'ять основних повторюваних тем російської дезінформації:

"Росія - безневинна жертва";

історичний ревізіонізм;

"колапс західної цивілізації неминучий";

народні рухи - це "кольорові революції", що спонсоруються США;

реальність така, якою хоче її бачити Кремль.

Як зазначили у Держдепі, Росія використала ці методи для наповнення інформаційного простору безліччю помилкових заяв після різних подій. Зокрема, після аварії рейсу MH17 та при вторгненні до Грузії у 2008 році.

"Мета полягає в тому, щоб заплутати та відвернути інших та маніпулювати правдою на користь Кремля", - резюмували в Держдепартаменті.