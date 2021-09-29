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Госдеп об Украине и НАТО: у каждой страны есть право выбирать коллективную оборону

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Вашингтон, Среда 29 сентября 2021 11:37
Госдеп об Украине и НАТО: у каждой страны есть право выбирать коллективную оборону Фото: спикер Госдепа США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки поддерживают право Украины на интеграцию в НАТО. Такое право есть у каждого суверенного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера Госдепа США Неда Прайса.

"У каждой страны есть суверенное право определять свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины", - отметил он.

Отметим, это заявление стало ответом на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что "красные линии" президента России Владимира Путина ограничены границами России. И украинская сторона самостоятельно будет решать, что делать в интересах народа, а также безопасности Украины и Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсуждал с Александром Лукашенко размещение войск НАТО в Украине, и они решили, что будут принимать ответные действия вместе.

Также у Путина рассказали, как будут реагировать на появление войск НАТО в Украине.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Украина
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