Держдеп про Україну і НАТО: у кожної країни є право обирати колективну оборону
Сполучені Штати Америки підтримують право України на інтеграцію до НАТО. Таке право є у кожної суверенної держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера Держдепу США Неда Прайса.
"У кожної країни є суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України", - зазначив він.
Зазначимо, ця заява стала відповіддю на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що "червоні лінії" президента Росії Володимира Путіна обмежені кордонами Росії. І українська сторона самостійно вирішуватиме, що робити в інтересах народу, а також безпеки України та Європи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін обговорював з Олександром Лукашенком розміщення військ НАТО в Україні, і вони вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.
Також у Путіна розповіли, як будуть реагувати на появу військ НАТО в Україні.