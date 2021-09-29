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Держдеп про Україну і НАТО: у кожної країни є право обирати колективну оборону

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Вашингтон, Середа 29 вересня 2021 11:37
Держдеп про Україну і НАТО: у кожної країни є право обирати колективну оборону Фото: спікер Держдепу США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки підтримують право України на інтеграцію до НАТО. Таке право є у кожної суверенної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера Держдепу США Неда Прайса.

"У кожної країни є суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України", - зазначив він.

Зазначимо, ця заява стала відповіддю на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що "червоні лінії" президента Росії Володимира Путіна обмежені кордонами Росії. І українська сторона самостійно вирішуватиме, що робити в інтересах народу, а також безпеки України та Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін обговорював з Олександром Лукашенком розміщення військ НАТО в Україні, і вони вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Також у Путіна розповіли, як будуть реагувати на появу військ НАТО в Україні.

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