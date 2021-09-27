У Путина рассказали, как будут реагировать на появление войск НАТО в Украине
Российская Федерация и Беларусь будут совместно реагировать на появление инфраструктуры НАТО в Украине. Это будут действия, направленные на "безопасность обеих стран".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на встречах Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждаются такие возможности.
"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным", - отметил он.
По его словам, ответные меры России и Белоруссии на расширение НАТО будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".
"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - добавил Песков.
Напомним, до этого у Путина называли стремление Украины в НАТО "непосредственной угрозой" для России.
При этом замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявлял, что у Украины есть суверенное право на вступление в НАТО и Европейский союз.