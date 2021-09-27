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У Путина рассказали, как будут реагировать на появление войск НАТО в Украине

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Москва, Понедельник 27 сентября 2021 13:49
У Путина рассказали, как будут реагировать на появление войск НАТО в Украине Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация и Беларусь будут совместно реагировать на появление инфраструктуры НАТО в Украине. Это будут действия, направленные на "безопасность обеих стран".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на встречах Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждаются такие возможности.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным", - отметил он.

По его словам, ответные меры России и Белоруссии на расширение НАТО будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

"Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - добавил Песков.

Напомним, до этого у Путина называли стремление Украины в НАТО "непосредственной угрозой" для России.

При этом замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявлял, что у Украины есть суверенное право на вступление в НАТО и Европейский союз.

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Владимир Путин НАТО Украина
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