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Интервью

Госдеп США заявил о запугивании миссии ОБСЕ боевиками РФ на Донбассе

НовостиПолитика    16.06.2018 - 23:58
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)

В Госдепе назвали поведение России недостойным

Российские боевики использовали стрелковое оружие, чтобы запугать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter.

Нойерт сообщила, что Россия должна прекратить "это прискорбное поведение", прежде чем большее количество членов СММ будут убиты и покинут Украину.

"Я вижу, что подчиненные России использовали стрелковое оружие, чтобы запугать невооруженных сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в восточной части Украины. СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить гражданских лиц", - говорится в заявлении.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов рекомендует американцам воздержаться от поездок в оккупированный Россией Крым, а также в Чечню и на Эльбрус.

"Не отправляйтесь: на Северный Кавказ, в частности в Чечню и на Эльбрус, из-за гражданских беспорядков и терроризма; в Крым - из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей", - заявили в Госдепе.

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Теги публикации: Госдеп, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Донбасс, ОБСЕ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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