Госдеп США заявил о запугивании миссии ОБСЕ боевиками РФ на Донбассе

В Госдепе назвали поведение России недостойным

Российские боевики использовали стрелковое оружие, чтобы запугать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter.

Нойерт сообщила, что Россия должна прекратить "это прискорбное поведение", прежде чем большее количество членов СММ будут убиты и покинут Украину.

"Я вижу, что подчиненные России использовали стрелковое оружие, чтобы запугать невооруженных сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в восточной части Украины. СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить гражданских лиц", - говорится в заявлении.

I’m seeing reports Russia-subordinated personnel fired a weapon to intimidate unarmed @OSCE_SMM monitors in eastern #Ukraine. @OSCE_SMM risk their lives to protect civilians. #Russia should stop this deplorable behavior before more SMM personnel are killed & get out of Ukraine. https://t.co/mwLiHvPPXt — Heather Nauert (@statedeptspox) June 16, 2018

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов рекомендует американцам воздержаться от поездок в оккупированный Россией Крым, а также в Чечню и на Эльбрус.

"Не отправляйтесь: на Северный Кавказ, в частности в Чечню и на Эльбрус, из-за гражданских беспорядков и терроризма; в Крым - из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей", - заявили в Госдепе.