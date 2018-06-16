Госдеп не рекомендует американцам посещать оккупированный Крым и Чечню

Власти США предупредили, что не смогут в случае необходимости предоставить экстренную помощь путешествующим по Крыму

Госдепартамент Соединенных Штатов рекомендует американцам воздержаться от поездок в оккупированный Россией Крым, а также в Чечню и на Эльбрус. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"Не отправляйтесь: на Северный Кавказ, в частности в Чечню и на Эльбрус, из-за гражданских беспорядков и терроризма; в Крым - из-за иностранной оккупации и злоупотреблений оккупационных властей", - заявили в Госдепе.

В Госдепе уточнили, что террористические группы продолжают планировать возможные нападения в России и могут атаковать в туристических местах, на транспорте, рынках и в торговых центрах.

Кроме того, в США предупреждают о возможности террористических атак в ходе проходящего в РФ Чемпионата мира по футболу.

"Граждане США часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц (в России, - ред.). Консульская помощь США задержанным лицам часто необоснованно задерживается российскими должностными лицами", - также предупреждают в Госдепе.

Что касается Крыма, то в ведомстве подчеркнули, что власти США не смогут предоставить экстренные услуги помощи американцам, путешествующим по Крыму, так как сотрудникам правительства США запрещено посещать оккупированный полуостров.

На самую высокую гору в Европе - Эльбрус туристам не рекомендуют взбираться из-за близкого расположения к "нестабильным и небезопасным" зонам.

Напомним, ранее в Госдепе призвали Россию освободить более 60 политических заключенных, которые находятся в Крыму, а также Олега Сенцова, который объявил голодовку.