Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России
В Государственный департамент США вызвали временного поверенного в делах РФ. Его вызвали из-за последних событий в Чехии и дестабилизирующих действий России.
Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением РФ закрыть три района Черного моря для иностранных кораблей и судов.
"Сегодня Государственный департамент вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить беспокойство дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает совершать в рамках евроатлантического пространства, в частности на территории стран Альянса (НАТО, - ред.) и продемонстрировать нашу полную поддержку Республике Чехия", - говорится в сообщении.
Отметим, Пентагон считает, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.
РБК-Украина писало, что в Администрации президента США Джо Байдена считают, что санкции против России привели к снижению напряженности между странами и к тому, что Россия отводит войска от украинских границ.