ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России

Новина українською → Вашингтон, Суббота 24 апреля 2021 15:50
Госдеп США вызвал временного поверенного в делах России Фото: в Госдеп США вызвали временного поверенного России (cnet.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственный департамент США вызвали временного поверенного в делах РФ. Его вызвали из-за последних событий в Чехии и дестабилизирующих действий России.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии.

Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением РФ закрыть три района Черного моря для иностранных кораблей и судов.

"Сегодня Государственный департамент вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить беспокойство дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает совершать в рамках евроатлантического пространства, в частности на территории стран Альянса (НАТО, - ред.) и продемонстрировать нашу полную поддержку Республике Чехия", - говорится в сообщении.

Отметим, Пентагон считает, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.

РБК-Украина писало, что в Администрации президента США Джо Байдена считают, что санкции против России привели к снижению напряженности между странами и к тому, что Россия отводит войска от украинских границ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Выход Киева из локдауна: когда будет принято решение
Выход Киева из локдауна: когда будет принято решение
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей