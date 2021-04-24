ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держдеп США викликав тимчасового повіреного в справах Росії

Новость на русском → Вашингтон, Субота 24 квітня 2021 15:50
Держдеп США викликав тимчасового повіреного в справах Росії Фото: у Держдеп США викликали тимчасового повіреного Росії (cnet.com)
Автор: Анастасія Рокитна

До Державного департаменту США викликали тимчасового повіреного у справах РФ. Його викликали через останні події у Чехії та дестабілізуючі дії Росії.

Про це повідомляє прес-служба Бюро Держдепу у справах Європи та Євразії.

Держдепартамент США висловив глибоку стурбованість у зв'язку з рішенням РФ закрити три райони Чорного моря для іноземних кораблів та суден.

"Сьогодні Державний департамент викликав тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити занепокоєння дестабілізуючими діями, які Росія продовжує чинити в межах євроатлантичного простору, зокрема на території країн Альянсу (НАТО, - ред.) та продемонструвати нашу повну підтримку Республіці Чехія", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Пентагон вважає, що зарано робити висновки щодо відведення російських військ від України.

РБК-Україна писало, що в Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що санкції проти Росії призвели до зниження напруженості між країнами і до того, що Росія відводить війська від українських кордонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
Вихід Києва з локдауну: коли буде прийнято рішення
Вихід Києва з локдауну: коли буде прийнято рішення
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей