ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госдеп США: вместе с миром мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

Новости » Политика     23.11.2019 - 16:16
Госдеп США: вместе с миром мы вспоминаем невинных жертв Голодомора
Иллюстративное фото (U. S. Department of State)

В Госдепе назвали Голодомор самой жестокой трагедией 20 столетия

В Государственном департаменте США заявили, что США вместе со всем миром вспоминают жертв Голодомора и в очередной раз подтвердили приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепа, передает "Голос Америки".

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагюс заявила: "Мы объединяемся по всему миру, чтобы вспомнить невинных жертв Голодомора и подтвердить нашу приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины".

В Госдепе заявили, что Голодомор - одна из самых жестоких трагедий 20 столетия.

"Путем умышленного захвата украинской земли, урожая и принудительной коллективизации, Советский союз привел к масштабному голоду, смертям и принес чрезвычайные человеческие страдания… Хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких в 20 веке, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа".

Напомним, ранее посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора. Голодомор 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани как до 1933 г., так и в 1932 году.

Иран осудил санкции США против министра из-за интернет-цензуры В Киеве изменят маршрут транспорта из-за мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГолодомор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь