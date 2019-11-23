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Держдеп США: разом з світом ми згадуємо невинних жертв Голодомору

Новини » Політика     23.11.2019 - 16:16
Держдеп США: разом з світом ми згадуємо невинних жертв Голодомору
Ілюстративне фото (U. S. Department of State)

У Держдепі назвали Голодомор найжорстокішою трагедією 20 століття

У Державному департаменті США заявили, що США разом з усім світом згадують жертв Голодомора і в черговий раз підтвердили відданість демократії, процвітанню і суверенітету України. Про це йдеться в заяві Держдепу, передає "Голос Америки".

Прес-секретар Державного департаменту США Морган Ортагюс заявила: "Ми об'єднуємося по всьому світу, щоб згадати невинних жертв Голодомору і підтвердити нашу прихильність демократії, процвітанню і суверенітету України".

У Держдепі заявили, що Голодомор - одна з найжорстокіших трагедій 20 століття.

"Шляхом навмисного захоплення української землі, врожаю і примусової колективізації, Радянський союз призвів до масштабного голоду, смертей і приніс надзвичайні людські страждання... Хоча ця жахлива трагедія була однією з найбільш жорстоких в 20 столітті, Радянському союзу не вдалося зламати дух українського народу".

Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку нашій країні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Голодомор 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР в 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році.

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