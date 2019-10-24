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Госдеп США в течение месяца должен обнародовать документы по Украине

Новости » Политика    24.10.2019 - 02:53
Госдеп США в течение месяца должен обнародовать документы по Украине
Иллюстративное фото (U. S. Department of State)

Соответствующее решение принял суд

Федеральный суд США обязал Госдепартамент в течение месяца обнародовать документы, которые касаются Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, Госдеп должен обнародовать записи разговоров госсекретаря Майкла Помпео и личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, которые связанные с Украиной.

Иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власть Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович.

Ранее сообщалось, что в США прокуроры вынесли обвинение близким к адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани бизнесменам Игорю Фруману и Льву Парнасу, которых подозревают пособия при увольнении посла США в Украине Мари Йованович.

РБК-Украина писало, что Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что удовлетворен работой Госдепа США в вопросе Украины. В частности, он отверг любые обвинения в адрес Дональда Трампа относительно попыток давления на Украину.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГосдеп
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