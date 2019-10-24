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Держдеп США протягом місяця має оприлюднити документи по Україні

Новини » Політика    24.10.2019 - 02:53
Держдеп США протягом місяця має оприлюднити документи по Україні
Ілюстративне фото (U.S. Department of State)

Відповідне рішення прийняв суд

Федеральний суд США зобов'язав Держдепартамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зокрема, Держдеп має оприлюднити записи розмов держсекретаря Майкла Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, які пов'язані з Україною.

Позов подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович.

Раніше повідомлялося, що у США прокурори винесли звинувачення близьким до адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані бізнесменам Ігорю Фруману і Льву Парнасу, яких підозрюють допомоги при звільненні посла США в Україні Марі Йованович.

РБК-Україна писало, що Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що задоволений роботою Держдепу США в питанні України. Зокрема, він відкинув будь-які звинувачення на адресу Дональда Трампа щодо спроб тиску на Україну.

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