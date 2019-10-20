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Помпео не видел со стороны США попыток оказать давление на Украину

Новости » Политика    20.10.2019 - 19:53
Помпео не видел со стороны США попыток оказать давление на Украину
Фото: Госсекретарь США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео не нашел доказательств связи США и Украины в обмен на помощь

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое в воскресенье вышло в эфир.

По его словам, в вопросе оказания военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях.

"Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России… Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции на Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", - сказал Помпео, отвечая на вопрос журналиста о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом.

Помпео также заявил, что "украинцы теперь в большей безопасности и россиянам это, разумеется, не нравится".

Напомним, ранее исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни заявил, что выделение военной помощи Украине США приостановили из-за озабоченности по поводу коррупции.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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