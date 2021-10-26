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Госдеп США создаст бюро по вопросам кибербезопасности

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Вашингтон, Вторник 26 октября 2021 01:59
Госдеп США создаст бюро по вопросам кибербезопасности Фото: спикер Госдепа США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Артур Родивилов

Государственный департамент планирует создать бюро киберпространства и цифровой политики на фоне растущей проблемы хакерских атак на инфраструктуру США. В частности с использованием программ-вымогателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Решение создать бюро является одним из элементов наших более широких усилий по модернизации государственного департамента.

"Мы планируем создать бюро по кибер и цифровой политике во главе с утвержденным сенатом спецпредставителем, которое сосредоточится на трех ключевых областях: теория международного киберпространства, международная цифровая политика и цифровая свобода. Мы также планируем учредить нового Специального посланника по критически важным и новейшим технологиям", - заявил он.

В этом году хакеры атаковали множество американских компаний. Одна из них – на оператора трубопровода Colonial Pipeline привела к временной нехватке топлива на Восточном побережье США. Хакеры также атаковали сельскохозяйственную компанию из Айовы, что вызвало опасения по поводу перебоев в уборке урожая зерновых на Среднем Западе.

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