Госдеп США создаст бюро по вопросам кибербезопасности

Государственный департамент планирует создать бюро киберпространства и цифровой политики на фоне растущей проблемы хакерских атак на инфраструктуру США. В частности с использованием программ-вымогателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Решение создать бюро является одним из элементов наших более широких усилий по модернизации государственного департамента. "Мы планируем создать бюро по кибер и цифровой политике во главе с утвержденным сенатом спецпредставителем, которое сосредоточится на трех ключевых областях: теория международного киберпространства, международная цифровая политика и цифровая свобода. Мы также планируем учредить нового Специального посланника по критически важным и новейшим технологиям", - заявил он.