Минюст США вернул уплаченный Colonial Pipeline выкуп хакерам

Следователи Минюста США вернули несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline, уплаченные хакерам в качестве выкупа . Подробности спецоперации в ведомстве пообещали опубликовать позднее.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Позже в Минюсте США подтвердили эту информацию , добавив, что были арестованы 63,7 биткоина, что составляет примерно 2,3 млн долларов. Американский Минюст считает, что именно эти биткоины были уплачены хакерам из группы DarkSide как выкуп за возобновление работы Colonial Pipeline.

Телеканал отмечает, что возвращение выплаченного хакерам выкупа - это достаточно редкое явление в быстро развивающемся преступном бизнесе программ-вымогателей.

Он не уточняет, какую сумму удалось вернуть. По словам собеседника издания, Минюст США 7 июня огласит подробности операции, которую проводили сотрудники ФБР при содействии руководства компании.

"Следователи США вернули миллионы долларов в криптовалюте, выплаченные в качестве выкупа хакерам", - цитирует телеканал свой источник.

Напомним, 8 мая, компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием "DarkSide".

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что для возобновления работы Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов в криптовалюте. Однако позднее американские СМИ рассказали, что размер выкупа хакерам якобы составлял 90 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп, чтобы возобновить работу топливного трубопровода. По словам гендиректора Джозефа Блаунта, сумма выкупа составила 4,4 млн долларов.