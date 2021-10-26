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Держдеп США створить бюро з питань кібербезпеки

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Вашингтон, Вівторок 26 жовтня 2021 01:59
Держдеп США створить бюро з питань кібербезпеки Фото: спікер Держдепу США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Артур Родивилов

Державний департамент планує створити бюро кіберпростору і цифрової політики на тлі зростаючої проблеми хакерських атак на інфраструктуру США. Зокрема з використанням програм-вимагачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Рішення створити бюро є одним з елементів наших більш широких зусиль з модернізації державного департаменту.

"Ми плануємо створити бюро з кібер і цифрової політики на чолі з затвердженим сенатом спецпредставником, яке зосередиться на трьох ключових областях: теорія міжнародного кіберпростору, міжнародна Цифрова політика і цифрова свобода. Ми також плануємо заснувати нового спеціального посланника з критично важливих і новітніх технологій", - заявив він.

Цього року хакери атакували безліч американських компаній. Одна з них-на оператора трубопроводу Colonial Pipeline призвела до тимчасової нестачі палива на східному узбережжі США. Хакери також атакували сільськогосподарську компанію з Айови, що викликало побоювання з приводу перебоїв у збиранні врожаю зернових на Середньому Заході.

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