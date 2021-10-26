Держдеп США створить бюро з питань кібербезпеки

Державний департамент планує створити бюро кіберпростору і цифрової політики на тлі зростаючої проблеми хакерських атак на інфраструктуру США. Зокрема з використанням програм-вимагачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Рішення створити бюро є одним з елементів наших більш широких зусиль з модернізації державного департаменту. "Ми плануємо створити бюро з кібер і цифрової політики на чолі з затвердженим сенатом спецпредставником, яке зосередиться на трьох ключових областях: теорія міжнародного кіберпростору, міжнародна Цифрова політика і цифрова свобода. Ми також плануємо заснувати нового спеціального посланника з критично важливих і новітніх технологій", - заявив він.