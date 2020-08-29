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Держдеп США прокоментував заяву Путіна про затримання "вагнерівців" у Білорусі

США, Субота 29 серпня 2020 23:28
Держдеп США прокоментував заяву Путіна про затримання "вагнерівців" у Білорусі
Фото: Держдеп США (cnet.com)
Автор: Надія Собенко

Путін заявив, що затримання "вагнерівців" було операцією спецслужб України та США

Речниця Державного департаменту США Морган Ортагус прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна про затримання у Білорусі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Він заявив, що затримання "вагнерівців" було операцією спецслужб України та США.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами речниці Держдепу, такі історії відволікають увагу від спроб Росії посилювати розбрат всередині інших держав.

"Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеткових сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально", - зазначила Ортагус.

Вона назвала неприйнятними відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав.

Ортагус також відзначила, що Сполучені Штати Америки підтримують право народу Білорусі обирати власних лідерів "через дійсно вільні та чесні вибори з незалежним спостерігачами, та за межами неналежного впливу російських спецслужб".

"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи шкоди країнам, у яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним", - заявила речниця Держдепу.

Нагадаємо, найманців ПВК "Вагнера" затримали в Білорусі ще в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

Так, Білорусь передала бойовиків "Вагнера" Росії, хоча українська сторона направляла запит про екстрадицію 28 з них за участь у бойових діях на Донбасі.

СБУ спростовує причетність до нібито спецоперації з виманювання бойовиків ПВК "Вагнера" з Росії.

Як писало РБК-Україна, президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання росіян приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусі - це спільна операція українських і американських спецслужб.

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