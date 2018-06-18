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Интервью

Госдеп США призывает освободить Сенцова, Балуха и других 150 политзаключенных РФ

НовостиОбщество    18.06.2018 - 18:37
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org

В госдепе особенно обеспокоены здоровьем политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Шумкова и Владимира Балуха

Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки (США) призывает освободить удерживаемых правительством Российской Федерации (РФ) 150 политических заключенных и тех, кто был заключен в тюрьму из-за религиозных взглядов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Ноерт, обнародованном на сайте ведомства.

Так, США выражает обеспокоенность ростом количества лиц - теперь больше 150 - признанными надежными правозащитными организациями политическими и религиозными заключенными, удерживаемыми правительством Российской Федерации.

"Мы особенно обеспокоены благосостоянием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают - Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Шумков и Владимир Балух", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что в Госдепе обеспокоены относительно дела Оюба Титиева, правозащитника, который преследуется по сфабрикованному обвинению, связанному с наркотиками в Чечне, чье досудебное заключение недавно было продлено.

Кроме того, с июня 2017 года пять проводников Саентологической церкви также были подвергнуты под стражу без судебного рассмотрения с июня 2017 года, а также более десятка мусульманских последователей турецкого богослова Саида Нурси.

"Мы призываем Россию незамедлительно выпустить всех тех, кто был определен как политический или религиозный заключенный, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики. Россияне, как и все люди, заслуживают равное отношение по закону и способность осуществлять свои права без страха наказания", - заявляют в госдепе США.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковою будет говорить о несоблюдении российской стороной договоренностей о доступе к задержанным.

Также напомним, что Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим.

Добавим, что украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя, ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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