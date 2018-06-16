Балух щодня піддається приниженням з боку адміністрації СІЗО, - адвокат

Стан здоров'я Балуха погіршився у зв'язку з тривалим голодуванням

Український політв'язень Володимир Балух, якого утримують в СІЗО окупованого Сімферополя, щодня піддається приниженням з боку адміністрації. Про це повідомила його адвокат Ольга Дінзе, передає "112 Україна".

"Щодня відбуваються провокації щодо Балуха, в його камері проводяться обшуки, він піддається усіляким приниженням з боку адміністрації", - повідомила Дінзе.

Вона також зазначила, що наступного тижня звернеться до спостережної комісію зі скаргою на дії співробітників СІЗО. Крім того, за її словами, стан здоров'я Балуха погіршився у зв'язку з тривалим голодуванням.

"Він відчуває постійні болі в області грудної клітини, нудоту, запаморочення і біль у спині", - додала адвокат.

Нагадаємо, напередодні суд продовжив Балуху арешт на 2 місяці. Також повідомлялося, що вчора в Роздольненському суді у нього стався серцевий напад.