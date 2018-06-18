Держдеп США закликає звільнити Сенцова, Балуха та інших 150 політв'язнів РФ

У держдепі особливо стурбовані здоров'ям політв'язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха

Державний Департамент Сполучених Штатів Америки (США) закликає звільнити утримуваних урядом Російської Федерації (РФ) 150 політичних в’язнів та тих, хто був ув’язнений через релігійні погляди. Про це йдеться в заяві речниці Держдепу Хізер Ноерт, оприлюдненій на сайті відомства.

Так, США висловлює стурбованість зростанням кількості осіб - тепер більше 150 - визнаними надійними правозахисними організаціями як політичними та релігійними ув'язненими, утримуваними урядом Російської Федерації.

"Ми особливо стурбовані добробутом чотирьох незаконно ув'язнених українців, які в даний час голодують - Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух", - йдеться в заяві.

Зазначається також, що у Держдепі стурбовані щодо справи Оюба Титиєва, правозахисника, який переслідується за сфабрикованим звинуваченням, пов’язаним з наркотиками в Чечні, чиє досудове ув’язнення нещодавно було продовжено.

Крім того, з червня 2017 року п'ять провідників Саентологічної церкви також були піддані під варту без судового розгляду з червня 2017 року, а також більше десятка мусульманських послідовників турецького богослова Саїда Нурсі.

"Ми закликаємо Росію негайно випустити всіх тих, хто був визначений як політичний чи релігійний ув’язнений, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення та мирної релігійної практики. Росіяни, як і всі люди, заслуговують на рівне ставлення по закону та здатність здійснювати свої права без страху розплати", - заявляють у держдепі США.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою говоритиме про недотримання російською стороною домовленостей про доступ до затриманих.

Також нагадаємо, що Денісовій відмовили у зустрічі з українським політв'язнем Олегом Сенцовим.

Додамо, що український політв'язень Володимир Балух, якого утримують в СІЗО окупованого Сімферополя, щодня піддається приниженням з боку адміністрації.