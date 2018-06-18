Денісову за 5 днів в РФ не допустили до жодного українського політв'язня

Денісова на зустрічі з Москальковою говоритиме про недотримання домовленостей про доступ до затриманих

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з омбудсменом РФ Тетягою Москальковою говоритиме про недотримання російською стороною домовленостей про доступ до затриманих. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"Сьогодні має відбутися зустріч Л. Денісової з її російською візаві Т. Москальковою. Українська обмудсмен поставить питання недотримання російською сторону домовленостей президентів про доступ уповноважених до затриманих", - написала вона.

Як повідомила Геращенко, вона, як і президент України Петро Порошенко, перебуває на постійному телефонному контакті з Денісовою, поки вона в РФ.

"Тільки що отримала інформацію, що Людмилі не дали побачення в Лефортово, де утримують Р. Сущенка і інших українців. Її запит на відвідання і відповідні документи відправили на розгляд в федеральне управління виконання покарань хоча це питання мав розглянути і вирішити начальник тюрми", - написала вона.

За слвоами Геращенко, у Денісової було рішення суду на побачення з Сущенком.

"Попри домовленості на найвищому рівні, Л. Денісову, яка вже 5 днів перебуває в РФ, не допустити до жодного українця: ані до О. Сенцова, ані до М. Карпюка, ані до Р. Сущенка. Приховування правди про бранців, недопуск до них - скорше за все, свідчить про погіршення стану здоров‘я українців, психологічного тиску на них", - додала Геращенко.

І президент, і я перебуваємо на постійному телефонному контакті з обмудсвумен людмила денисова, яка зараз в РФ бореться... Опубліковано Iryna Gerashchenko 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського омбудсмена Людмилу Денісову на пускають до політв'язня Романа Сущенка.