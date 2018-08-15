Госдеп США призвал Россию вывести свои силы из Украины

США заявляют о подтверждении кураторства военных действий на Донбассе со стороны РФ

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Российскую Федерацию (РФ) вывести свои силы из территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

В частности она отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) недавно зафиксировала четыре новые российские электронные системы ведения войны.

"Это еще одно доказательство того, что российские военные организовывают конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - отметила представитель Госдепа.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что действия России в Азовском море являются попыткой дестабилизации Украины. В частности, Россия задержала многочисленные суда, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя на протяжении последних месяцев.

Украина проводит переговоры со странами Евросоюза и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря. Также ранее отмечалось, что Украина изучает силовой сценарий разблокировки Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации.

Добавим, что 15 августа 2018 года служба безопасности Украины обнародовала видеозапись показания задержанного в августе этого года гражданина Беларуси, который в 2014 году вошел в ряды незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Боевик, в частности, подтвердил участие кадровых российских офицеров на Донбассе.