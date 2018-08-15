Держдеп США закликав Росію вивести свої сили з України

США заявляють про підтвердження кураторства військових дій на Донбасі з боку РФ

Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Російську Федерацію (РФ) вивести свої сили з території України. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Хізер Ноєрт у Twitter.

Зокрема вона зазначила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) нещодавно зафіксувала чотири нові російські електронні системи ведення війни.

"Це ще один доказ того, що російські військові організовують конфлікт на Донбасі. Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої сили з України", - зазначила представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше у Державному департаменті США заявили, що дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізації України. Зокрема, Росія затримала численні судна, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя протягом останніх місяців.

Україна проводить переговори з країнами Євросоюзу та США щодо запровадження санкцій проти Росії у відповідь на блокаду Азовського моря. Також раніше зазначалось, що Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря у відповідь на дії Російської Федерації.

Додамо, що 15 серпня 2018 року служба безпеки України оприлюднила відеозапис свідчення затриманого у серпні цього року громадянина Білорусі, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань на сході України. Бойовик, зокрема, підтвердив участь кадрових російських офіцерів на Донбасі.