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Госдеп США призвал Россию прекратить военный конфликт в Украине

НовостиПолитика    09.06.2018 - 17:56
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)

В Госдепе США отметили, что в 2018 году 200 тыс. украинских детей каждый день ходят в школу в военной зоне

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить военный конфликт в Украине. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"В 2018 году 200 тыс. украинских детей каждый день ходят в школу в военной зоне. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести свои войска с оккупированного Донбасса.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - заявляла Нойерт.

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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