Госдеп США призвал Россию прекратить военный конфликт в Украине

В Госдепе США отметили, что в 2018 году 200 тыс. украинских детей каждый день ходят в школу в военной зоне

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить военный конфликт в Украине. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"В 2018 году 200 тыс. украинских детей каждый день ходят в школу в военной зоне. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт", - написала она.

In 2018, 200,000 Ukrainian children go to school every day in a war zone. We call on #Russia to end this conflict now. #ThisIsEurope #ResilientUkraine — Heather Nauert (@statedeptspox) June 9, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести свои войска с оккупированного Донбасса.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - заявляла Нойерт.