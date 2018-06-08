Госдеп США призвал Россию вывести войска с Донбасса

Госдеп в очередной раз выступил в поддержку Украины

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести свои войска с оккупированного Донбасса. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - отметила Нойерт.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) June 8, 2018

Напомним, ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс. До этого, в Госдепе США предполагали, что РФ посылает "гумконвои" для пополнения своих сил на востоке Украины.