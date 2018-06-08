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Госдеп США призвал Россию вывести войска с Донбасса

НовостиПолитика    08.06.2018 - 08:52
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)

Госдеп в очередной раз выступил в поддержку Украины

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести свои войска с оккупированного Донбасса. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - отметила Нойерт.

 

Напомним, ранее временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс. До этого, в Госдепе США предполагали, что РФ посылает "гумконвои" для пополнения своих сил на востоке Украины. 

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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