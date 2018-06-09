Держдеп США закликав Росію припинити військовий конфлікт в Україні

У Держдепі США відзначили, що в 2018 році 200 тис. українських дітей кожен день ходять в школу у військовій зоні

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити військовий конфлікт в Україні. Про це в Twitter повідомила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"У 2018 році 200 тис. українських дітей кожен день ходять в школу у військовій зоні. Ми закликаємо Росію припинити цей конфлікт", - написала вона.

In 2018, 200,000 Ukrainian children go to school every day in a war zone. We call on #Russia to this end conflict now. #ThisIsEurope #ResilientUkraine — Heather Nauert (@statedeptspox) June 9, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію вивести свої війська з окупованої Донбасу.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - заявляла Нойерт.