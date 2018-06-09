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Держдеп США закликав Росію припинити військовий конфлікт в Україні

НовиниПолітика    09.06.2018 - 17:56
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)

У Держдепі США відзначили, що в 2018 році 200 тис. українських дітей кожен день ходять в школу у військовій зоні

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію припинити військовий конфлікт в Україні. Про це в Twitter повідомила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"У 2018 році 200 тис. українських дітей кожен день ходять в школу у військовій зоні. Ми закликаємо Росію припинити цей конфлікт", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію вивести свої війська з окупованої Донбасу.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - заявляла Нойерт.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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