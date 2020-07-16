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Держдеп США відреагував на вбивство військового медика на Донбасі

Вашингтон, Четвер 16 липня 2020 23:58
Держдеп США відреагував на вбивство військового медика на Донбасі
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Помпео засудив російську агресію в Україні

Держсекретар США Майк Помпео засудив жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі. Таким чином він відреагував на вбивство військового медика на Донбасі.

Про це Помпео заявив під час брифінгу.

Держескретар зазначив, що українці у війні на Донбасі гинуть у боротьбі за демократію.

"Я хочу висловити глибоку скорботу Сполучених Штатів через повідомлення про вбивство українського військового медика. Ми долучаємось до народу України у засудженні триваючої жорсткої агресії, очолюваними Росією силами на Донбасі, і віддаємо шану українцям, котрі були вбиті та поранені у боротьбі за їхню демократію", - заявив Помпео.

Нагадаємо, 13 липня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

Після цього в ЄС заявили, що вбивство військового медика на Донбасі є порушенням Росією мінських домовленостей і нормандського формату переговорів.

Крім того, США в ОБСЄ заявили, що Росії пора перейти до реальних дій для врегулювання ситуації на Донбасі.

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