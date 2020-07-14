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В США осудили убийство украинского медика на Донбассе

Киев, Вторник 14 июля 2020 18:19
В США осудили убийство украинского медика на Донбассе
Фото: посольство США в Украине (visaglobal.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики обстреляли украинскую медгруппу во время попытки эвакуации погибшего военного

Посольство США в Украине осудило обстрелы медицинской группы во время эвакуации тела украинской погибшего военного со стороны боевиков на Донбассе. В результате обстрела погиб военный медик.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook.

Также в результате обстрела пострадали еще два украинских военных.

"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, потерявших жизнь и получивших травмы во время храброго несения службы своей демократии", - говорится в заявлении.

Напомним, боевики обстреляли медицинскую бригаду во время эвакуации тела погибшего военного, несмотря на предварительное подтверждение режима "тишины".

По данному факту прокуратура открыла дело, квалифицировав действия боевиков как военное преступление.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.

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