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Госдеп США одобрил продажу оружия четырем странам на 2 млрд долларов

Фото: Госдеп США одобрил продажу оружия четырем странам на 2 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу вооружений и техники на сумму более 2 млрд долларов, включая ракеты Patriot для Нидерландов, крылатые ракеты для Австралии и оборудование для океанографических наблюдений для Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Продажа происходит на фоне того, что правительства всего мира наблюдают за вторжением России в Украину и все больше готовы вкладывать средства в системы вооружений.

По словам Пентагона, пакет для Нидерландов будет включать 96 баллистических ракет Patriot и соответствующее оборудование. В случае завершения Raytheon Technologies станет генеральным подрядчиком сделки, стоимость которой может достигать 1,2 миллиарда долларов.

Австралии было одобрено закупить 80 совместных ракет класса "воздух-поверхность" или крылатых ракет увеличенной дальности. Ракеты производства Lockheed Martin Corp. могут запускаться с F/A-18 Super Hornets и F-35. Эта сделка может стоить до 235 миллионов долларов.

Объединенным Арабским Эмиратам было разрешено закупить систему оборудования для океанографических наблюдений, которая включает в себя многопозиционные датчики и средства удаленного сбора данных, на общую сумму 206 миллионов долларов. Lockheed Martin является генеральным подрядчиком этой системы.

Государственный департамент также санкционировал продажу Кувейту различных боеприпасов производства Raytheon и Lockheed на сумму до 397 миллионов долларов.

Оружие включает в себя ракеты класса "воздух-воздух", бомбы и комплекты, которые делают бомбы более точными и смертоносными.

Напомним, ранее США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.

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